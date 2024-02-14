İstanbul'da husumetlisi sandığı yabancı uyruklu adamı dizinden vurdu Yolda yürüdüğü sırada gördüğü adamı husumetli sanarak dizinden vuran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak kasten adam yaralama suçundan tutuklandı.

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İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Cezayir uyruklu Wahid Rabah, Taksim Meydanı'nda bulunan bir simitçinin önünde beklemeye başladı.

O sırada Rabah'ı beklerken gören Hacı A., silahıyla adamın üzerine doğru koşmaya başladı.

Önce dizinden vurdu sonra havaya ateş açtı

Rabah'ın yanına gelen şüpheli şahıs, önce dizinden vurduktan sonra havaya ateş açmaya başladı.

Yaşanan silahlı saldırı sonucunda Rabah dizinden yaralandı.

Hacı A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı Wahid Rabah için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Wahid Rabah, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Husumetlisine benzettiği için vurdu

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Hacı A., verdiği ilk ifadede, adamı husumetlisine benzettiğini söyledi.

Kasten yaralama suçundan tutuklandı

İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Hacı A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın kullandığı ruhsatsız tabancaya ise el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)