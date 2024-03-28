İstanbul'da husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı Kafede oturduğu sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 3 saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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DHA

İstanbul'da silahlı saldırı can aldı...

Sarıyer ilçesinde bulunan bir kafe önünde 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında, 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı.

Hayatını kaybetti

Çatışma sırasında yaralanan 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise yaralandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, olay yerinden hızla kaçarak gözden kayboldu.

Saldırıyı husumetlisi gerçekleştirmiş

Hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.

Kamera kayıtları ortaya çıktı

İsveçli uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıktığı anlaşılan çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken saldırı anının kameralara saniye saniye yansıdığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)