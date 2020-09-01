İstanbul’da İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul’da İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Kadıköy D-100 karayolunda yolcu minibüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 karayolu Kozyatağı mevkisinde Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı İETT otobüsü, saat 10.00 sıralarında duraktan yolcu aldıktan sonra Kartal istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü, otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular sağa sola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARTAL İSTİKAMETİ KİLİTLENDİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.