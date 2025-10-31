Abone ol: Google News

İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular bıçaklı saldırıya uğradı

Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsünde bir şüphelinin, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladığı olayda, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve saldırıya uğrayan 2 yolcunun durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 12:36
  • İstanbul Arnavutköy’de İETT otobüsünde bir saldırgan, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 2 yolcunun durumu ağır.
  • Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de, İETT otobüsünde yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde saat 11.30 sıralarında İETT otobüsünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

3. Sayfa Haberleri