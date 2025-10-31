İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular bıçaklı saldırıya uğradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy'de, İETT otobüsünde yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde saat 11.30 sıralarında İETT otobüsünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.