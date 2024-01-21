İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Dün saat 07.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, hasta olduğunu belirterek, ambulans istedi.
İhbarı değerlendiren çağrı merkezi, verilen adrese sağlık ekibi sevk etti.
"Nefesim daralıyor"
Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, hastayı ambulansa aldı.
Bu sırada ambulansa alınan kadın 'nefesim daralıyor' diyerek taşkınlık çıkardı ve aşağı indi.
Hakaretler savurup saldırdı
Sokak ortasında sağlık görevlileri ile tartışmaya devam eden bu kişi, hakaretler savurdu, tehdit etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen kadın, sağlık görevlisine saldırarak, darbetmeye çalıştı.
O anlar kamerada
Sokaktaki bir kişinin engellemeye çalıştığı kadın, bir süre sonra oradan uzaklaştı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık görevlilerinin bu kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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