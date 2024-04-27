İHA
Yolcu taşıyan otobüsün sürücüleri, yaptıkları tehlikeli hareketle onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı.
Seyir halindeyken koltuk değiştirdiler
Bu sabah saat 05.00 sıralarında, İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan bir otobüste, dün akşam 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Gaziantep'e doğru yola çıkan otobüste şoförlerin hareket esnasında değişim yaptığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin yer değiştirdiği görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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