Yolcu otobüsünde şoförlerin seyir halindeyken koltuk değişimi İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar görüntülendi.

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İHA

Yolcu taşıyan otobüsün sürücüleri, yaptıkları tehlikeli hareketle onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı.

Seyir halindeyken koltuk değiştirdiler

Bu sabah saat 05.00 sıralarında, İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan bir otobüste, dün akşam 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Gaziantep'e doğru yola çıkan otobüste şoförlerin hareket esnasında değişim yaptığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin yer değiştirdiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)