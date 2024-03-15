İstanbul'da iki küçük çocuk yangında mahsur kaldı: Anneleri gözaltına alındı Küçük çocukların tüple oynadıkları sırada çıkan yangında, evde tek başına olan çocuklar yangında mahsur kaldırlar. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocukları kurtarıldı.

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DHA

İstanbul'da çıkan yangında panik dolu anlar yaşandı.

Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında anne ve babası evde olmayan 1 ve 3 yaşında 2 çocuk, tüple oynarken perdeler alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi kapladı.

Camları kırdılar

Yangını gören çevredekiler, çocukların nefes alabilmesi için önce camları kırdı. Ardından penceredeki korkulukları kırmaya çalıştı.

Odun tahtası ile korkulukları kırmaya çalışan vatandaşlar, son olarak dairenin giriş kapısını kırdı.

2 çocuk kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Dumandan etkilenen ve yüzlerinin bazı yerlerinde yanıklar oluşan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocukların annesi gözaltına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken olay yerine saatler sonra gelen çocukların annesi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Çocuklar evde tek başınaydı"

Çocukları arkadaşları ile birlikte kurtardığını söyleyen Ömer Karakoç, "Yangını görünce direkt içeriye girmeye çalışıp çıkartmak için 4-5 kişi birlikte uğraştık. Askerden geldim, olayı görünce direkt dahil oldum. Çocuklar evde tek başınaydı, anne ve baba evde yoktu. Yumruklaya yumruklaya en son kapıyı açtık. Kapıyı kırdık, nefes almaları için de camları kırdık." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)