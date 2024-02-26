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İstanbul'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada...

İstanbul'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada... Ara sokaktan çıkan motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklete çarpmasıyla iki sürücü de savruldu. Çevredekiler yaralıların yardımına koştu.