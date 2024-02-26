DHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Öğle saatlerinde hızla ara sokaktan çıkan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen başka bir motosiklete çarptı.
Vatandaşlar yardıma koştu
Kazada iki motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Hafif yaralanan iki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Çarpışma anı kamerada
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, ara sokaktan çıkan motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklete çarptığı anlar görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücülere vatandaşlar yardım ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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