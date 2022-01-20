İstanbul'da indi bindi ücretini fazla bulan yolcu, taksiciyi hastanelik etti

Başakşehir'de kısa mesafe için taksi kullanan yabancı uyruklu şahıs, 20 TL ücrete sinirlenerek şoförü tekme tokat darbetti.

Son günlerde çok konuşulan konulardan biri de taksi ücretlerindeki artış.

15 TL olan indi bindi ücretinin 20 TL'ye çıkarılmasının ardından Başakşehir'de arbede yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu bir şahıs taksiye bindi. Kısa mesafe sonrasında taksiden inmek isteyen şahıstan, taksi şoförü Burkay Kavak (23) 20 TL ücret istedi.

FİYATI ÇOK BULDU, ŞOFÖRE SALDIRDI

Fiyatı duyunca sinirlenen yolcu, taksi şoförüne saldırmaya başladı. Yolcudan yumruk yiyen şoför, yere yığıldığı halde yolcudan darbe almaya devam etti.

Çevredeki diğer taksicilerin durumu fark etmesi üzerine yolcu kaçarken, yaralanan Kavak ise hastaneye kaldırıldı.

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"20 LİRAYI KABUL ETMİYOR"

Oğlu gibi taksicilik yapan baba Recai Kavak, saldırgan yolcunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, "24 yıldır taksiciyim, oğlum da taksicilik yapıyor. Yabancı uyruklu biri, bugün kısa mesafe için oğlumun taksisine biniyor. İndi bindi 20 lira olduğu için oğlum düğmeye basıyor, 20 lira yazıyor. O, 20 lirayı kabul etmiyor, oğluma yumruk atıyor. Oğlum kendini korumak için aşağı iniyor, orada neler olduğunu hatırlamıyor.

"ÖLELİM Mİ, BENİM OĞLUM ÖLSÜN MÜ?"

Ben emniyet güçlerinden rica ediyorum. Biz ekmeğinin peşinden koşan insanlarız. Biz dolandırıcı, hırsız değiliz. Lütfen bu işin peşini bırakmasınlar. Benim oğluma bunu yapanı bulsunlar. Benim oğluma yapan başkasına da yapar. Daha önce gördük, gasplar, öldürmeler. Yumruk atıyor, çocuk kendini arabadan dışarı atıyor zaten. Bilincini kaybediyor, ne olduğunu hatırlamıyor zaten. Her tarafı yara bere içinde, burnu kırık, elmacık kemikleri kırık. Lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Ne yapalım, ölelim mi? Benim oğlum ölsün mü? Bugün oğluma bunu yapan yarın belki başka bir meslektaşıma başka şeyler yapacak." şeklinde konuştu.

















