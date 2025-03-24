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İHA

İstanbul Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu, kimliği belirsiz saldırganların hedefi oldu.

Motosiklet ile 21 Mart günü konsolosluğun önüne gelen 2 şüpheli, binaya uzun namlulu silahlarla 9 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Kimsenin yaralanmadığı saldırıya ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldiği bilgi üzerine harekete geçti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleriİ kaza yapan Ömer Ç. ve suça sürüklenen çocuk S.H.'nin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edince ikili gözaltına aldı.

SALDIRIYLA İLİŞKİLİ 3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Çalışmaların devamında Silivri'de bir hücre evi olduğu belirlendi.

Ayrıca Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı.

AZMETTİRİCİ DAHİL 7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 3'ü suça sürüklenen çocuk toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan 1 adet uzun namlulu tüfek, eylemde kullanılan çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.