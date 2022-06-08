İstanbul'da iş adamı dolandırıcılara 10 milyon TL kaptırdı

Bir iş adamı, kendilerini kuyumcu olarak tanıtan ve yüksek kazanç vadeden iki zanlıya 10 milyon TL’nin üzerinde para kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş adamı şikayetçi oldu.

Kuyumculuk sistemi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ‘Saadet Zinciri’ benzeri vurgun, İstanbul’da yaşandı.

İş adamı S.Ö., bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı altın danışmanı S.S. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek 30 Mayıs’ta polise başvurdu.

Kuyumculuk sistemi yalanı

İddiaya göre S.S. isimli kadın, kendisini Kadıköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcu firması çalışanı olarak tanıttı ve kurmuş olduğu kuyumculuk sistemi üzerinden para kazandığını söyledi.

S.S., sisteme girenlerin de kendisi gibi kazanç sağlayabileceğini belirterek iş adamı S.Ö.‘den şirket hesabına göndermesi için farklı zamanlarda para istedi.

10 milyon 349 bin 715 lira gönderdi

İş adamı da S.Ö. de kadına inanarak, ilk olarak şahsi hesabına 97 bin 213 lira yatırdı.

Devamında ise S.S.’nin bağlı bulunduğu kuyumculuk şirketinin hesabına toplam 10 milyon 252 bin 502 lira daha para transferi gerçekleştirdi.

İş adamının her iki hesaba toplam 10 milyon 349 bin 715 lira aktarıldığı belirlendi.

Taşlarla kandırdılar

S.S.’nin, iş adamına yüzde 20 ve yüzde 30 gibi değişen oranlarda kazanç vadederek sürekli olarak yatırıma teşvik ettiği anlaşıldı.

İddiaya göre iş adamına yatırdığı para karşılığında değerli olduğu söylenen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer birçok taş verildi.

Kalabalığı görünce anladı

İlerleyen günlerde durumdan şüphelenen iş adamı sözde şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki şubesine gitti.

Kapı önünde 150-200 kişilik bir kalabalığın toplandığını gören adam, kendisinin de dolandırıldığını anladı.

Suçlamaları reddettiler

Sistem üzerinden kişilerin birikimlerini toplayıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan S.S. ve ortak hareket ettikleri öne sürülen K.E. adlı yabancı uyruklu bir kişi, “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Göktürk Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan S.S. ve K.E., haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

İkisi de tutuklandı

Herhangi bir usulsüzlük ya da dolandırıcılık olayına başvurmadıklarını ileri süren her iki şüpheli, hakaret ve tehdit edildiklerini gerekçe göstererek karşı taraftan şikayetçi oldu.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.