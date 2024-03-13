İstanbul'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı 2 şüphelinin henüz bilinmeyen nedenle bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

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DHA

İstanbul'da silahlı saldırı kanlı bitti.

Ataşehir ilçesinde 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında motosikletle gelen kimlikleri belirlenemeyen kasklı iki kişi, yanlarındaki tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı.

2 kişi yaralandı

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Cem Ali T. ve içeride bulunan Hayrettin P. yaralandı.

Saldırganlar olaydan sonra geldikleri motosiklet ile kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Kolundan ve bacağından yaralanan iş yeri sahibi Cem Ali T. ve Hayrettin P. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

Polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanığı ve güvenlik kamera çalışması yaptı.

Olay yerindeki ilk belirlemelerde 5 boş kovan bulunurken, kurşunlardan bazılarının iş yerine isabet ettiği görüldü.

"5 el ateş edip kaçtılar"

Saldırının gerçekleştiği caddede iş yeri bulunan Veysel Gençel, "Motor üzerindeki iki kişi buradan geçerken 5 el ateş ediyor. Alacak verecek davası mı bilmiyoruz şu an kesin bir şey yok. 2 kişi yaralandı. Yaralıların bacaklarından ve kolundan yaralandığını biliyorum. Motor plakasızdı kaçtılar sonra." dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)