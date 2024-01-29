İstanbul'da kadın hırsızlar yakayı ele verdi! Rezidansı hedef aldılar Lüks rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kadın aranırken başka bir binada hırsızlık yaparken yakalanarak polise teslim edildiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Doktor A.E.'nin evine giren kadın hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı.

Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.'nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını da alarak kaçtı.

Boş daireleri tespit ettiler

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin, apartman içinde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başka binaya girince yakayı ele verdiler

Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.

14 yaşındaki kızın 4 suç kaydı bulunuyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin (26) daha önceden 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Ç.'nin (14) ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, 19 Ekim 2023 tarihinde mağdur N.K.'nin evinden yapılan 640 bin liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandılar

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız tutuklandı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)