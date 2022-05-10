İstanbul'da bir alışveriş merkezinde kadınları videoya aldığı iddia edilen kişi tekme tokat dövüldü.

Türkiye, Suriye'de 10 yıldan fazladır süren iç savaş ve Asya, Afrika'dan çeşitli nedenlerle gelen binlerce göçmene ev sahipliği yapıyor. Sığınmacıların bazıları batı ülkelerine gitmeyi hedeflese de bazıları Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeyi tercih etti.

Son yıllarda sığınmacılarla ilgili toplumda belirginleşen huzursuzluk, bir kısım siyasi ve diğer farklı odaklarca adeta bilinçli bir şekilde kaşınıyor.

Provokatif paylaşımlar, şiddet olaylarını artırdı

Sığınmacılara yönelik pvrovokatik paylaşımlar, toplumda şiddet olaylarını artırmaya başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılar üzerinden provokatif söylemleri sonrası göçmenlere yönelik öfke sarmalına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da kadınları videoya aldığı iddia edilen kişi dövüldü - VİDEO

Kadınları taciz etti iddiasıyla tekme tokat dövdüler

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, AVM'de gezen kadınları cep telefonu ile görüntüleyerek taciz ettiği ve sığınmacı olduğu iddia edilen bir kişi tekme dokat darbedildi.