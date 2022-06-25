Sosyal medya üzerinden kağıtları solüsyon ile euroya çevirdiklerini söyleyerek dolandırıcılık yapan şahıslar, polis tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

İstanbul’da, Hasan Ö. (41) isimli şahıs, sosyal medya üzerinden dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

İş insanı olan Hasan Ö., ifadesinde şu sözleri kaydetti:

“Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte Asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında euroya dönüştüklerini söyledi. Bu solüsyonu almak için 35 bin euro lazım olduğunu parayı vermem durumumda bana bir gün sonra 150 bin euro vereceklerini söylediler.”

“Yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu”

DHA’nın haberine göre; güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö. "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu. Onlara inandım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi.

İstanbul’da, ‘kağıtları solüsyonla euroya çeviriyoruz’ yalanıyla dolandırıcılığa operasyon VİDEO

Operasyon anları kamerada

Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerinde polis de gitti.

Şüpheliler, bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile Francis C.(46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüphelilerle emniyetteki işlemleri sürüyor.