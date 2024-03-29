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İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar

İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü, inşaat alanına dalmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu.