İHA
İstanbul'un Tuzla ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.
Öğle saatlerinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettı.
Ardından araç inşaat alanına daldı.
Burnu kanamadan kurtuldu
Kazayı görerek duran minibüs şoförü ve yolcuların yardımıyla sürücü otomobilden çıkarıldı.
Adamın, kazayı burnu bile kanamadan atlattığı görüldü.
Ölümden saniyelerle kurtuldu
Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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