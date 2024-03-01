İstanbul'un trafik çilesi bir yana kuralsız sürücüleri de hayatı zorlaştırıyor...
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde sabah saatlerinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.
Yayalardan yol istedi
Sürücü, kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi.
Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
Yayalar şaşkınlıkla yol verdi
Benzer bir olay Hadımköy’de de yaşandı.
Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü, sinyal vererek yayalardan yol istedi.
Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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