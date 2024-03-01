İstanbul'da kaldırımdan giden sürücü yayalardan yol istedi Trafikten kaçmak isteyen sürücülerin kaldırıma çıkarak yüzsüzce yayalardan yol istediği anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un trafik çilesi bir yana kuralsız sürücüleri de hayatı zorlaştırıyor...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde sabah saatlerinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.

Yayalardan yol istedi

Sürücü, kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi.

Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

Yayalar şaşkınlıkla yol verdi

Benzer bir olay Hadımköy’de de yaşandı.

Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü, sinyal vererek yayalardan yol istedi.

Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)