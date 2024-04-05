İstanbul'da kamyon yokuşta kaldı: Tonlarca cam yola saçıldı Karşısına çıkan motosikletli kadın sürücü yüzünden yokuşta mahsur kalan cam yüklü kamyon, ihbar üzerine olay yerine gelen vinç ve itfaiye ekipleri tarafından çekildiği sırada devrilirken camlar yola saçılarak paramparça oldu.

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İHA

İstanbul'da devrilen tır tehlike saçtı...

Beşiktaş ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında kasasında tonlarca cam taşıyan kamyon sürücüsü, yokuştan çıkmaya başladı.

Yokuşta kaldı

Yokuştayken önüne motosiklet çıkan kamyon sürücüsü ani fren yaparak durdu ancak bir daha hareket edemeyen cam yüklü kamyon, yokuşta kaldı.

İhbar üzerine olay yerine vinç ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları esnasında kamyon vinçle çekilirken, dengesini kaybederek yola devrildi.

Camlar yola saçıldı

Kamyonun kasasında bulunan tonlarca cam, adeta tuz buz olarak yola saçıldı. Olayda herhangi biri yaralanmazken, yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi.

O anlar kamerada

Öte yandan, cam yüklü kamyonun yola devrildiği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"Kadın motorcu yüzünden kamyonun dengesi bozuldu"

Kamyonun devrildiği an olay yerinde olan Erkan Pirçek, “İftar saati saat 19:00 sıralarında kamyon yokuştan çıkarken önüne kadın bir motorcu çıktı. Onun yüzünden kamyonun dengesi bozuldu. Kamyon rampada kaldı, saatlerce uğraştık. Vatandaşlar olarak, yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra saat 10 gibi vinç ve belediye ekipleri geldi. Aracı kaldırırken, araç devrildi. İçinde bir şoför vardı ama herhangi bir yara almadan çıktı.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)