İstanbul'da kamyondan telefon hırsızlığı kamerada

İstanbul Avcılar'da ilginç hırsızlık...

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gıda firmasına ait kamyonun şoförü, siparişleri indirmek için aracı yol kenarına park etti.

Şoförün kutuları iş yerine teslim etmeye gittiği sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, aracın ön kısmında unutulan 2 cep telefonunu fark etti.

ÇALDI, UZAKLAŞTI

Bir süre çevresini kontrol eden şüpheli, kamyonun kilitli olmayan kapısını açarak telefonları alıp olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Teslimatını tamamladıktan sonra kamyona dönen ve telefonlarını bulamayan şoför, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı tespit etti.

Görüntüleri alarak polise başvuran kamyon şoförü, şüphelinin yakalanmasını istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.