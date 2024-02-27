İstanbul'da kamyoneti durdurmaya çalışırken iki araç arasında kaldı El freni tutmayan kamyoneti durdurmak isterken 2 araç arasında sıkışan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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DHA

İstanbul'da iki araç arasında kalan adam ölümden kıl payı döndü.

Kağıthane ilçesinde iş yerine kamyonetle kumaş getiren işçi yanlış kumaşı indirince kumaşı kamyonete geri yüklemek için şoförden yardım istedi.

Kamyonetten inen şoförün yardımıyla kumaş kamyonete geri koyuldu.

2 araç arasında sıkıştı

Bu sırada yokuş aşağı kendiliğinden hareket eden kamyoneti durdurmak için kapısını açan şoför park halindeki otomobil ile kamyonet arasında sıkıştı.

Yaralanan şoför yere düşerken kamyonet park halindeki 6 araca çarparak durdu.

Tedavi altına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı adamın durumu ciddiyetini koruyor.

"6 araçta hasar var, el freni tutmamış"

Bir mahalle sakini, “Arkadaş malzeme indirdikten sonra araç kaymaya başlamış, aracın dışında kamyoneti durdurmaya çalışırken iki araç arasında kalmış yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 6 araçta hasar var, el freni tutmamış." dedi.

O anlar kameralara yansıdı

Bir kadın ve küçük bir çocuğun el freni tutmayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)