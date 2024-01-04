Haberler



3. Sayfa



İstanbul’da kan donduran olay! Cani adam kediyi işkence ederek öldürdü..

İstanbul’da kan donduran olay! Cani adam kediyi işkence ederek öldürdü.. Asansörde gördüğü kediyi önce tekmeleyip daha sonra hırsını alamayıp peşinden giden adam, ezerek öldürdü. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda yakalanan şüpheli, bir AVM’de yakalanarak gözaltına alındı.