İstanbul Başakşehir’de gerçekleşen saldırı sosyal medyada gündem oldu.
Olay, yılbaşı gecesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre şüpheli İ.K., gece saatlerinde asansöre binerken gördüğü kediyi köşeye sıkıştırarak defalarca tekmeledi.
Ezdiği kediyi takip edip öldürdü
Kaçmaya çalışan kediyi tekrar sıkıştırdı ve bu sefer ayağının altına alarak ezmeye çalıştı.
Asansör kapısının açılmasıyla beraber kedi, can havliyle kaçmayı başardı. Hırsını alamayan cani adamın, kediyi takip ederek site içerisinde öldürdüğü tespit edildi.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri adamı yakalamak için inceleme başlattı.
Ekipler, şüpheliyi Sarıyer'de bir AVM de yakalayarak gözaltına aldı.
Kedinin asansörde tekmelenip ezilmesi daha sonra takip edilerek öldürülmesi anbean kameralar tarafından kayda alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış