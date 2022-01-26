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İstanbul'da kar kazaları
Megakenti etkisi altına alan kar, kazaları da beraberinde getirdi. Kağıthane'de buzlu yolda kontrolden çıkan araçlar, kayarak diğer araçlara çarptı. Kaza anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 26.01.2022 - 10:35
İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı, kazalara neden oldu…
Özellikle karın yığıldığı ara sokaklarda meydana gelen kazalar kameralara yansıdı…
YOKUŞ AŞAĞI KAYDI
Kağıthane’nin Talatapaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde yola çıkan sürücü, karlı yolda aracının hamiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu.
Buzlu yolun etkisiyle yokuş aşağı kayan araç, park halindeki otomobile çarptı.
Bu sırada yol kenarında bekleyenler büyük bir panik yaşadı.
KİMSENİN BURNU KANAMADI
İkinci kaza ise Kağıthane’nin Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Mahalle sakinlerinden birkaçının yolda olduğu sırada aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, duramadı ve park halindeki otomobillere çarptı.
Neyse ki kazalarda kimsenin burnu bile kanamadı.