İstanbul'da kaybolan gencin ölümünün sırrı çözülemedi

Vatani görevi öncesi gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki genç, 3 gün sonra Ankara'da bir parkta baygın halde bulundu. 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammet Uçar, vatani görevi öncesi İstanbul'a gezmeye gitti.

Ailesi ile görüntülü konuştuğu sırada aniden telefonu kapanan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan gencin, İstanbul’da kaybolduğu ileri sürüldü.

PARKTA BAYGIN BULUNDU

Jandarma ekiplerince aranan Uçar', Ankara'da bir parkta baygın halde bulundu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Muhammet Uçar, Ankara'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen gencin cenazesi, memleketine götürülerek gözyaşları içinde defnedildi.

3 GÜN BOYUNCA TELEFONU KAPALIYDI

22 yaşındaki Muhammet Uçar'ın dayısı Hikmet Külahlı, "Boğazda vapurdan aradı görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli'ne geldiğini gördük, arkadaşları 'gelmedi, görmedik' dediler.





"AĞZINDA VE OMZUNDA KIRIK VARDI"

Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay'a otobüse bindirdiklerini söylediler. 3'üncü gün Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik 5 TL çıktı. Ağzında ve omzunda kırık vardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



