İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta 27 Haziran'da polise başvuran 76 yaşındaki M.A., kendisini arayıp polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

Emekli olduğu öğrenilen M.A., kendisini arayan kişiye inanarak polis olduğunu düşündüğü kişiye 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı torba içerisinde teslim ettiğini anlattı.

AYNI YÖNTEMLE 2 MİLYON LİRA DAHA DOLANDIRDILAR

Aynı gün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana gelen olayda, 57 yaşındaki M.S. de benzer şekilde dolandırıldı.

M.S., kapısına gelen kişiye içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı kendi elleriyle teslim etti.

1 MİLYON TL'Yİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

29 Haziran'da Sultangazi'de yaşayan 34 yaşındaki M.A.'yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak 1 milyon lirayı elden teslim alarak kayıplara karıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan 3 olayda para ve ziynet eşyalarını kapıdan teslim almayan gelen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'eldenci' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler V.A., T.Ö. ve M.K.'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.