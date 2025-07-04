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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Kentte, telefonla arayıp polis olduklarını belirttikleri kişilere, adlarının sözde terör operasyonuna karıştığını söyleyerek, evde bulunan ziynet eşyaları ve paralarını isteyen 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA DHA
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İstanbul Esenyurt'ta 27 Haziran'da polise başvuran 76 yaşındaki M.A., kendisini arayıp polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

Emekli olduğu öğrenilen M.A., kendisini arayan kişiye inanarak polis olduğunu düşündüğü kişiye 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı torba içerisinde teslim ettiğini anlattı.

AYNI YÖNTEMLE 2 MİLYON LİRA DAHA DOLANDIRDILAR

Aynı gün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana gelen olayda, 57 yaşındaki M.S. de benzer şekilde dolandırıldı.

M.S., kapısına gelen kişiye içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı kendi elleriyle teslim etti.

1 MİLYON TL'Yİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

29 Haziran'da Sultangazi'de yaşayan 34 yaşındaki M.A.'yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak 1 milyon lirayı elden teslim alarak kayıplara karıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan 3 olayda para ve ziynet eşyalarını kapıdan teslim almayan gelen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'eldenci' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler V.A., T.Ö. ve M.K.'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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