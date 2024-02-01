DHA
İstanbul Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.
Saldırının ardından yapılan çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 şüpheli gözaltına alındı.
34 şüpheli adliyede
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheli, önce sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
26 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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