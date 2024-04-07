İstanbul'da kimlik kontrolünde aranması çıkan şüpheli bekçi ve polislere zor anlar yaşattı Gece saatlerinde bekçilerin kimlik kontrolünde aranması çıkan şüpheli ve yakınları olay yerine çağrılan polise zor anlar yaşattı. Ekiplere zorluk çıkaran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları kişiyi kimlik kontrolünden geçirdi.

Aranması çıkınca taşkınlık çıkardı

Kontrol sırasında Genel Bilgi Taraması(GBT) yapılan kişinin aranması çıktı. Bu sırada gözaltına alınmak istemeyen şüpheli ve bekçiler arasında tansiyon yükseldi.

Tartışmaya daha sonra şüphelinin yakınları da karışınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine bekçiler takviye ekip istedi.

Polis ekiplerine rağmen devam ettiler

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ve yakınlarının tepkisi, polis ekipleri olay yerine gelince de sürdü.

Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Çok sayıda gözaltı var

Gruptan bazı kişilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

O anlar kamerada

Olayın ardından sokakta yaşananlar cep telefonu görüntüleri ne yansıdı. Görüntüler de polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandığı, ardından polisin bazı kişileri gözaltına aldığı görülüyor.

Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen çok sayıda polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)