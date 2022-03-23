İstanbul'da komşu kabusu: Kapıda çıplak adam var, evime giremiyorum

Apartmanda 1 senedir yaşayan kadın, çocukları sopayla kovalayıp, kendini kaydeden kameraları kırdı. Türlü dertlerden yakınan bina sakini, 'Kapıda çıplak adam var. Eve girip çıkamıyoruz' dedi.

Tuzla’da 16 dairelik bir apartmanda yaşayan 44 yaşındaki D.Ç. iddiaya göre, apartman sakinlerine kabus yaşatıyor.

D.Ç., evine aldığı erkek arkadaşı ile apartman komşularını bağırış ve gürültü ile sürekli rahatsız edip, apartmandaki çocukları da sopayla kovalayınca duruma dayanamayan apartman sakinleri, polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine hırsını alamayıp harekete geçen D.Ç., apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasını çekiçle kırdı.

KIRDIĞI GÜVENLİK KAMERASI TAMİR EDİLİNCE SPREY BOYAYLA BOYADI

Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı dürbününü de sprey boyayla boyadı.

İFADE VERMEK ÜZERE EMNİYETE ALINDI

Bu son olay üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

“Bir şey yapar korkusuyla evden çıkamıyoruz.” diyen apartman sakinlerinin, aynı zamanda kadının evine gelen erkek şahsın da apartman sakinleri ile karşılaştığında kavga ettiği iddia edildi.

"EŞİM KORKUDAN ÇOCUĞU TEDAVİYE GÖTÜREMİYOR"

Konu hakkında konuşan apartman sakinlerinden Hasan Durmuş, “Çocuğum Serebral Palsi hastası, haftanın 6 günü fiziğe gitmek zorunda. Eşim kadınla karşılaşacak diye korkudan gidemiyor.

"KAPIDA ÇIPLAK ADAM VAR"

Zaten her sabah bir bağırış var. Kapıda çıplak adam var. Girip çıkamıyoruz. Eşim çoğu zaman çocuğumu fiziğe götüremiyor. Sürekli çocuğumu fizik tedaviye götürmek için ben izin alıyorum. İş yerimde her gün aynı bahane ile izin aldığım için işim aksamaya başladı. Bir çözüm bulamadık. Olan çocuklarımıza oluyor. Biz hala sürünüyoruz. Bir kadın 12, 13 kişiyi binada yıldırdı. Ama biz hiçbir şey yapamıyoruz.” dedi.

"ÇOCUĞUMA KORKUDAN ALTINI ISLATMA TANISI KONULDU"

Apartman sakinlerinden Pınar Öz ise, “Ben 9 aydır burada oturuyorum. 1 yıldır burada oturan hanımefendiden şikayetçiyiz. Evimize gelip kapılarımızı kırıyor. Eşlerimize ağza alınmayacak küfürler ediyor. Benim 9 yaşında bir çocuğum var. Korkusundan altını ıslatma hastalığı konuldu. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TÜRBANIMIZLA ALAKALI HAKARET EDİYOR"

Nurşen Akıncı ise “Gerçekten binamızda huzur kalmadı. Bu bayan, çocuklarımıza hem fiziksel hem de psikolojik baskı yapıyor. Çocuklarımızı biz okula dahi yollayamıyoruz. Şu anda çocuklarımız evde. Kadın sürekli alkol alıyor. Benim genç kızlarım var. Onun evine gelen kişiler çırılçıplak, benim kızlarım onlarla karşılaşmak zorunda kalıyor. Kirada kalıyor, ev sahibi de mahkemeye verdi. Bir türlü çözüme ulaşmıyor. Çözüme ulaşması için eşimizin ya da bizlerin başına bir şey mi gelmesi lazım. Sürekli türbanımızla alakalı bize aşağılayacak hakaret derecesinde sözlerde bulunuyor. Bazen elinde kesici aletler görüyoruz.” şeklinde konuştu.