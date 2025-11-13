Abone ol: Google News

İstanbul'da komşusunu önce darbetti, sonra pencereden attı

Fatih ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada bir kişi komşusunu önce darbetti, daha sonra ise binanın camından aşağı attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 11:04
  • İstanbul Fatih'te komşular arasında çıkan tartışmada bir kişi, komşusunu darbettikten sonra pencereden attı.
  • Düşen kişi çatıda gezindi, başka bir şahıs ise bıçakla birini kovaladı.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı’da, korku dolu anlar yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre bir binada, komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

PENCEREDEN DIŞARI ATTI 

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen şahıs, bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

ELİNDE BIÇAKLA KOVALADI 

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs, binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA 

Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

