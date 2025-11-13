İstanbul'da komşusunu önce darbetti, sonra pencereden attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı’da, korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bir binada, komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

PENCEREDEN DIŞARI ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen şahıs, bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

ELİNDE BIÇAKLA KOVALADI

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs, binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.