İstanbul'da hayvan besleme kavgası bir kişiyi hayattan kopardı.
Silivri ilçesinde saat 12.30 sıralarında, köpek besleme nedeniyle daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu.
Kurşun yağdırdı
Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılaşan ikili, yeniden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa süre içinde hararetlenmesi üzerine Eren Ö., araç içerisindeki İlhan Kalamaz'a defalarca kurşun yağdırdı.
Hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalamaz’ın hayatını kaybettiği belirledi.
Yakalandı
Katil zanlısı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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