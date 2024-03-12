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İstanbul'da köpek besleme kavgasında korkunç cinayet: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da köpek besleme kavgasında korkunç cinayet: 1 kişi hayatını kaybetti Hayvan besleme nedeniyle mahkemelik olan iki komşu, yarın görülecek mahkeme öncesi kavgaya etmeye başlayınca taraflardan biri, diğerinin üzerine kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının hayatını kaybettiğini belirledi.