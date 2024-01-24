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İstanbulluların ulaşım çilesi çözüme kavuşmuyor.
Trafik, toplu ulaşım araçları kentin en büyük sorunları arasında yer alıyor.
Hemen her gün arızalanan araçlara bir de istasyondaki yürüyen merdivenler de ekleniyor.
Üçyüzlü durağında arıza
Bunun bir örneği de bugün yaşandı.
CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı olan M1B metro istasyonunda Üçyüzlü durağında yer alan yürüyen merdivenlerde arıza meydana geldi.
Merdiven parçalandı
Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bir videoda, merdivenin adeta parçalandığı görüldü.
Videoyu ulaştıran vatandaş, sabah saatlerinde yaşanan olayda canını zor kurtardığını belirtti.
Videoda, merdivenlerde bakım ve onarımın yetersiz olduğu da dikkat çekti.
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