İstanbul'da korku dolu anlar! Metro istasyonunda yürüyen merdiven parçalandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı M1B metro istasyonunda yürüyen merdivenleri kullanmak isteyen vatandaşlar, aniden yaşanan arıza nedeniyle adeta ölümden döndü.

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ensonhaber.com

İstanbulluların ulaşım çilesi çözüme kavuşmuyor.

Trafik, toplu ulaşım araçları kentin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Hemen her gün arızalanan araçlara bir de istasyondaki yürüyen merdivenler de ekleniyor.

Üçyüzlü durağında arıza

Bunun bir örneği de bugün yaşandı.

CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı olan M1B metro istasyonunda Üçyüzlü durağında yer alan yürüyen merdivenlerde arıza meydana geldi.

Merdiven parçalandı

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bir videoda, merdivenin adeta parçalandığı görüldü.

Videoyu ulaştıran vatandaş, sabah saatlerinde yaşanan olayda canını zor kurtardığını belirtti.

Videoda, merdivenlerde bakım ve onarımın yetersiz olduğu da dikkat çekti.