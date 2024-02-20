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İstanbul'da korkunç kaza: Araç yayaların arasına daldı

İstanbul'da korkunç kaza: Araç yayaların arasına daldı Sola dönüş yapmak isteyen sürücü hızını alamayınca, yayalara çarptı. Çarptığı kişilerden biri kazanın etkisiyle savrulurken o anlar kameraya anbean yansıdı.