İstanbul'da yaşanan trafik kazası panik dolu anlara neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yaşandı.
A.S.K. isimli sürücü, yüksek hızda sola dönüş yapmak istedi.
Yayaların arasına daldı
Araç, dönmek istediği sırada hızını alamayarak kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı.
Havaya uçtu
Kaza sonrası vatandaşlardan biri, demir çitleri aşarak bir iş yerinin bahçesine savruldu.
Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
O anlar kamerada
Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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