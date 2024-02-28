İstanbul'da korkutan fabrika yangınının hasarı ortaya çıktı Dün akşam saatlerinde tekstil fabrikasında çıkan yangının verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıkarken, fabrikanın sahibi, "Alevler içerisinde yanmasını izledik. Ciddi bir üretim operasyonumuz vardı" ifadelerini kullandı.

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DHA

İstanbul'da alevler içinde kalan fabrikanın hasarı hava aydınlanınca görüldü.

Dün akşam saatlerinde Avcılar'da bulunan bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı.

4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Alevler 2 araca sıçradı

Binanın girişinde bulunan doğalgaz panosunun da alev almasının ardından alevler iş yerinin önünde park halindeki 2 araca da sıçradı.

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 saat çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı

İş yerinde bulunan 3 işçi yaralanırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Gece geç saatlere kadar soğutma çalışması devam etti.

3 işçi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen üç kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasar meydana çıktı

Havanın aydınlanmasıyla fabrikadaki zararın boyutu ortaya çıktı.

Yolun diğer tarafında bulunan binanın ön cephesinde de bazı pencere camlarının kırıldığı ve ön cephesinin kısmen is ile kaplandığı görüldü.

"Neden çıktığı konusunda bilgimiz yok"

Yangını duyduktan sonra olay yerine gelen fabrika sahibi Masis Kasparoğlu, alevleri çaresizlik içerisinde izlediklerini söyledi.

Fabrikanın içine girerek son durumuna bakan Masis Kasparoğlu, "Burada yaklaşık 50 arkadaşımız çalışıyordu. Neden çıktığı konusunda bilgimiz yok. Bir elemanımızın bildirmesi üzerine geldik, yaklaştırmadılar. Alevler içerisinde yanmasını izledik. Ciddi bir üretim operasyonumuz vardı." dedi.

Karşı binada oturan Nurettin Aktaş, "Yangın önce alt katta başladı. Ardından alevler binaya ve yol kenarındaki araçlara sıçradı." diye konuştu.

İtfaiye ekibi bugün saat 09.00'a kadar yer yer duman çıkan fabrika enkazında çalışmasını sürdürürken ekipler bina çevresini yıkayarak temizledi.

Fabrikada çalışanların bir bölümü gelerek enkazı dışarıdan izledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)