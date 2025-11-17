İstanbul'da korkutan garaj yangını

- İstanbul Beykoz'da bir garajda çıkan yangın, hemen yanındaki otomobile sıçradı.
- Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ölü ya da yaralı olmadı.
- Garaj ve otomobil kullanılamaz hale geldi; yangının sebebi araştırılıyor.
İstanbul Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi üzerinde yangın meydana geldi.
Garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek garaj yakınında bulunan otomobile sıçradı.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
GARAJ TAMAMEN YANDI
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil ve garaj, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.