Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Zafer Ergin, pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 83 yaşındaki Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu eşi Binnaz Ergin tarafından duyuruldu.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Mehmet Karahanlı rolü ile efsaneleşen ve Arka Sokaklar dizisinde 20 sezondur “Rıza Baba” karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin, pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
83 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TEDBİREN HASTANEDE
Kanal D’nin dizisi Arka Sokaklar’ın başrol oyuncularından Zafer Ergin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Usta oyuncunun pıhtı atması nedeniyle kontrol altına alındığı ve doktorlar tarafından tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.
Oyuncunun eşi Binnaz Ergin, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Binnaz Ergin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.