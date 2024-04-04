İstanbul'da küçük çocuklar aracın el frenini indirdi: Kayan araç kaza yaptı Araç tek olmalarını fırsat bilen küçük çocuklar el frenini indirerek aracın kaymasına neden olurken, yol üzerinde bulunan bir araca çarparak kaza yaptılar. Bariyerlere çarparak durabilen aracın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafik kazasında küçük çocuklar felaketin eşiğinden döndüler.

Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında saat 08.30 sıralarında aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı.

El frenini indirince kaymaya başladılar

Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi.

Böylece araç bir anda kaymaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Gündüz, içinde çocuklarının bulunduğu aracı, arkasına geçerek durdurmak istedi. Çevredekiler de Gündüz'ün yardımına koştu.

Kayan araç minibüse çarptı

Kapıyı açarak içeri girmeye çalıştılar ancak adamların, çabası sonuç vermedi.

Gündüz ve çevredekiler aracı durmaya çalışırken, araç Mustafa Karadaş'ın, yol kenarına park ettiği servis minibüsüne çarptı.

Park halindeki aracında temizleyen Karataş çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

Araç bariyerlere çarparak durabildi

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş’a müdahalede bulunurken kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

O anlar kamerada

Öte yandan 2 küçük çocuğun neden olduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Buradan araç geçeceğini tahmin etmedim"

Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, “Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani.” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar el frenini çekmiş"

Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz, “Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış.” dedi.

Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, “Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)