İstanbul'da kullandığı minibüsün altında kaldı

Fenalaşarak minibüsü yol kenarına çekmeye çalışan İshak Toğluk, kapıyı açtığı sırada hareket halindeki aracın altına düşerek yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, yolcusuz minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı.

Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Toğluk, vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.