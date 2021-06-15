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    İstanbul'da kullandığı minibüsün altında kaldı

    Fenalaşarak minibüsü yol kenarına çekmeye çalışan İshak Toğluk, kapıyı açtığı sırada hareket halindeki aracın altına düşerek yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 09:22
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    İstanbul'da kullandığı minibüsün altında kaldı

    TEM otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, yolcusuz minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı.

    Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü.

    MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Toğluk, vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    İstanbul da kullandığı minibüsün altında kaldı #1

    İstanbul da kullandığı minibüsün altında kaldı #2

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