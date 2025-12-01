İstanbul'da kumar borcu için eşinin altınlarını bozdurdu: Kuaförde yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sarıyer'de evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

KUAFÖRDE TIRAŞ OLURKEN YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü.

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi.

Hakkında 'evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.