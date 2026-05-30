Ortaköy Sahili'nde çöp yığınları, vatandaşları rahatsız etti

İstanbul Boğazı'nın en çok ziyaret edilen ve en çok fotoğraflanan noktalarından biri olan Ortaköy Sahili, bu kez eşsiz manzarasıyla değil, deniz yüzeyinde biriken çöplerle gündeme geldi. Sahil boyunca görülen plastik şişeler, ambalaj atıkları, cips paketleri ve çeşitli çöpler, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde dikkat çekici bir kirlilik oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler, bölgeyi gezmeye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.

DENİZ YÜZEYİNDE ÇÖPLER DİKKAT ÇEKTİ

Sahil şeridinde oluşan kirlilik, özellikle deniz yüzeyinde yoğunlaşan atıklarla gözler önüne serildi. Su üzerinde sürüklenen plastik ve evsel atıklar, İstanbul'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortaköy'de hoş olmayan görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilini değerlendirmek ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, karşılaştıkları manzaranın İstanbul gibi dünya çapında bilinen bir metropole yakışmadığını ifade etti. Deniz kıyısındaki çöp birikintilerinin çevre kirliliğini artırdığına dikkat çeken vatandaşlar, daha sık ve etkili temizlik çalışmaları yapılmasını istedi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE TEMİZLİK ÇAĞRISI

Sahildeki kirliliğe tepki gösteren Ali Şener, İstanbul'un dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu belirterek, ortaya çıkan görüntülerin üzücü olduğunu söyledi.

Deniz kenarında bulunan çöp noktalarına işaret eden Şener, çöp torbalarının zamanla parçalanarak içeriklerindeki atıkların denize karıştığını dile getirdi. Çevre temizliğinin yalnızca kurumların değil vatandaşların da sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Şener, herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

"TEMİZLENDİ AMA KISA SÜREDE YİNE KİRLENDİ"

Konya'dan İstanbul'u gezmek için geldiğini belirten Mustafa Kaya da sahilde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığını gördüğünü ancak kısa süre sonra benzer görüntülerin yeniden oluştuğunu söyledi.

Deniz suyunun kirli ve bulanık göründüğünü ifade eden Kaya, İstanbul'un önemli turistik noktalarından birinde böyle bir manzara ile karşılaşmanın hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Kaya, bölgenin daha temiz tutulması için hem vatandaşların hem de ilgili kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

ÇEVRE DUYARLILIĞI VURGUSU

Uzmanlar, denizlere karışan plastik ve ambalaj atıklarının yalnızca görüntü kirliliğine neden olmadığını, aynı zamanda deniz ekosistemi üzerinde de ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı sahil bölgelerinde çevre bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

İstanbul'un simge mekanlarından biri olan Ortaköy Sahili'nde ortaya çıkan kirlilik görüntüleri, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Vatandaşlar ise Boğaz'ın eşsiz güzelliğinin korunması için düzenli temizlik çalışmalarının sürdürülmesini ve çevreye karşı daha duyarlı davranılmasını talep ediyor.