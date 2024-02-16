İstanbul'da bir kuyumcuda panik dolu anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, öğle saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek silahla ateş açtı.
Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonucunda dükkanda bulunan bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi bulmaya yönelik inceleme başlattı.
O anlar kameralara yansıdı
Kuyumcuda gerçekleşen silahlı saldırı, işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
"Polisler müdahale etti"
Yaşanan olayı anlatan esnaf Yunus Doğan, "Saat 2 gibi bir ses geldi. Kuyumcuya saldırı oldu dediler, zaten polisler buradaydı onlar müdahale ettiler." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış