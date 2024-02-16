Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

İstanbul'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı Kuyumcu dükkanına girerek ateş açan şüpheli, bir kişiyi yaralayarak olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.