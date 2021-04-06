İstanbul'da kuyumcuları hedef alan soyguncular yakalandı

5 farklı kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Fatih ve Bahçelievler'de 11 Şubat'tan bu yana 5 farklı kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mukayam E.(54), Harun S.(35) ve Hasan A.(65) isimli 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin evlerine yaptıkları aramada susturucu takılmış tabanca, silaha ait çok sayıda mermi ve A.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik buldu.

TUTUKLANDILAR

Polis merkezine getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Harun S. ve Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mukayam E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Harun S.'nin 9, Mukayam E.'nin 5, Hasan A.'nın ise 2 suç kaydı ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranma kaydı olduğu öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE SERT KAYAYA ÇARPTILAR

Şüphelilerden Harun S. ve Hasan A., 25 Mart'ta Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuda soygun girişiminde bulunmuştu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralanmıştı. Kuyumcudaki soygun girişimi kameralara yansımıştı.

Bahçelievler'de kuyumcuda sert kayaya çarpan şüpheliler yakalandı