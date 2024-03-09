İstanbul'da kuyumcuya giren soyguncular arkalarına bakmadan kaçtı Maskeli iki soyguncu kuyumcuya girerek altınları istedikten sonra paniğe kapılınca 5 bileziği alıp ortadan kayboldular. Kaçtıkları sırada sıktıkları 1 kurşun bir otomobile isabet ederken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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DHA

Hırsızların hedefi bu sefer kuyumcu oldu...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir kuyumcuya maskeli, eldivenli iki kişi gelerek çalışanlara silah doğrultu ve altınları istedi.

Ancak paniğe kapılan soyguncular 5 bileziği alarak kuyumcudan çıktı.

Kurşun otomobile isabet etti

Kaçtıkları esnada 4-5 el ateş eden soyguncuların silahından çıkan kurşunlardan biri park halindeki otomobilin camına isabet etti.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri harekete geçti

Olay yerine gelen polis ekipleri soygunun gerçekleştiği kuyumcuda incelemelerde bulundu.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri hırsızları yakalamak için çalışama başlattı.

O anlar kamerada

Soygun anı işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

"Poşeti alamadan 5 bilezikle kaçtılar"

Caddede esnaf olan Zülfikar Ertürk, "Dükkanda oturuyorduk, silah sesleri gelince korkup eğildik. Kafamızı kaldırdık, iki kişi kaçıyordu. Komşumuz kuyumcuya girip silah göstermişler. Poşet atıp ‘doldur’ demişler. Poşeti alamadan 5 bilezikle kaçtılar. Kaçarken 4-5 el ateş ettiler. Biz saklandık, korkudan çıkamadık.’’ diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)