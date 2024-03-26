İstanbul'da liseli genci döverek öldürdüler: Suçlamaları redetti Arkadaşlarını tekme tokat dövüp ölümüne sebep olan zanlılar mahkeme karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıslardan biri, "Öldürmek istesem tokat atmazdım" diyerek kendini savunurken 1 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

DHA

İstanbul'da arkadaşını döverek öldüren gençler hakkında açılan davada duruşma görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından 14 yaşındaki E.Ö., 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D. hakkında “Kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Tekme ve yumruklarla saldırdılar

25 Ağustos 2023'te meydana gelen olay anına ait görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Abdullah Şakun'un saat 17.14'te Çıksalın Parkı'na geldiği, 3 dakika sonra ayrıldığı suça sürüklenen çocuklar Şakun'un arkasından giderek kovalamaya başladıkları, daha sonra da E.A.'nın maktulün sol kulak ve kafasına sertçe tokat attığı, tokat sesinin videodan duyulduğu, diğer şüphelilerin de tekme attıklarının görüldüğü yer aldı.

M.E.D.'nin maktulün kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri, E.Ö.'nün kaçmaya çalışan Şakun'un sırtına zıplayarak tekme attığı, ilk tokadı atan E.A. ise o esnada sokağı gözetlediği belirtildi.

İddianameden

Şakun'un, Çıksalın Semt Konağı'nın bahçesine ait demir parmaklıklı kapının arkasına sığınmasıyla saldırgan çocuklardan kurtulduğu iddianamede belirtildi. İddianamede saldırgan gençlerin Şakun'un sığınmaması halinde darbetmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedildi.

İddianamede, Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Suçunu reddetti

İfade veren M.E.D., Şakun'u ilk kez ziyaret ettiğini, Şakun'un bir arkadaşıyla husumetli olduğunu söyledi. Olay günü Şakun'un kendisine küfrettiğini ve özür dilemesini istediğini ancak bunu reddederek kendisine saldırdığını, kendisinin fiziksel bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

"Öldürmek istesem tokat atmazdım"

E.A. ise ifadesinde, “Öldürme kastıyla hareket etmedim. Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım." dedi. E.D.'de fiziksel müdahalenin olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Duruşma görüldü

İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde güncel olarak görülen duruşmaya, Suça Sürüklenen Çocuklardan Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki E.A. ve M.E.D., Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nden E.Ö ile tutuksuz yargılanan E.D. ile şikayetçi Mehmet Bahattin Şakun ile avukat Abdülhamit Aslan da katıldı.

1 kişinin tutukluğunun devamına karar verildi

Mahkeme, E.A.'nın suçunun vasıf ve mahiyetine, delillerin sürdürüldüğüne, atıl suçun işlediği ceza miktarına göre tutukluluğunun devamına hükmetti.

Yurt dışı yasağı verildi

Suça sürüklenen çocuklardan E.Ö. ve M.E.D.'nin serbest bırakmalarına ve haklarında yurt yasağının getirilmesine karar verdi. E.D.'nin yurt dışı yasağının devamına karar verilirken duruşma ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)