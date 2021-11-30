İstanbul’da lodos dev dalgalara neden oldu

İstanbul’da lodos dev dalgalara neden oldu

İki gündür etkisini sürdüren lodos, sahillerde dev dalgalara sebebiyet verdi. Su birikintilerinin oluştuğu sahil kenarları boş kaldı.

İstanbul, dünden beri lodosun etkisinde…

Ölüme ve yaralanmalara neden olan felaket, bugün de devam etti.

DEV DALGALAR

Çatılar uçmasa da gün boyu yağış ve sert rüzgarla mücadele edildi.

Sahillerde dev dalgalar meydana geldi.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

İstanbullu, deniz havasını uzaktan, oluşan su birikintilerine fazla yaklaşmadan aldı.

Bu anlar kadraja yansıdı.