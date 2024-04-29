Adana'da otobüsün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti: Sürücü gözaltında Hastane dönüşü bindiği otobüsün açık kapısından hayatını kaybeden kadın, ailesinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sürücü ise ikinci kez gözaltına alındı.

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DHA

Adana'da yaşanan kaza gündemdeki yerini koruyor.

Sarıçam ilçesinde, hastaneye kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsten düşüp kafasını çarptı

Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı.

İlk önce serbest bırakıldı

Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

"Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı"

Yeniden gözaltına alınan Vedat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112’yi aradım." dediği öğrenildi.

Eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu

Kazadan 4 gün sonra yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak, cenaze namazı için Ali Hocalı Mezarlığı'na getirildi.

Sabahi'nin törene katılan eşi Cemil Sabahi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen Cemil Sabahi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Hatice Sabahi'nin cenazesi, yıkandıktan sonra kılınan namazın ardından götürüldüğü İsmailliye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)