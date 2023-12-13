İstanbul'da maganda sürücü yakalandı! 15 yaşındaki kız çıktı Beylikdüzü’nde seyir halindeyken direksiyon başında tehlikeli hareketler yaparak o anları sosyal medyada paylaşan genç sürücü, 15 yaşında çocuk çıktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, toplam 8 bin 626 lira ceza kesti.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.

Bunun bir örneği de İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, arkadaşlarıyla araç kullanırken tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

Sosyal medyada paylaştı

O anları da araçtaki arkadaşı kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe saydığı görüldü.

Ekipler harekete geçti

Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine polis harekete geçti.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, aracı adım adım takip etti.

15 yaşındaki kıza ceza

Sürücünün 15 yaşındaki E.D. olduğu öğrenildi.

Ailesinin arabasını alıp yola çıkan E.D.’ye, ehliyetsiz araba kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 626 lira ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)