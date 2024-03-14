İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Esenyurt ilçesinde dün gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokak ortasında bağırmaya başladı.

Sürükleyerek götürdüler

Dakikalarca yerde yatan arkadaşlarını kaldırmaya çalışan şahıslar, adamı sürükleyerek götürdüler.

Pet şişe fırlattılar

Uzun süre devam eden bağırışmalardan rahatsız olan mahalleli ise alkollü adama pet şişe atarak tepki gösterdi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar ise çevre binalarda oturan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)