İHA
İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde dün gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokak ortasında bağırmaya başladı.
Sürükleyerek götürdüler
Dakikalarca yerde yatan arkadaşlarını kaldırmaya çalışan şahıslar, adamı sürükleyerek götürdüler.
Pet şişe fırlattılar
Uzun süre devam eden bağırışmalardan rahatsız olan mahalleli ise alkollü adama pet şişe atarak tepki gösterdi.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar ise çevre binalarda oturan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış