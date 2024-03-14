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İstanbul'da mahalleliyi rahatsız eden alkollü şahısa vatandaşlardan tepki

İstanbul'da mahalleliyi rahatsız eden alkollü şahısa vatandaşlardan tepki Sokak ortasında bağırarak mahalle sakinlerini rahatsız eden alkollü şahıs arkadaşları tarafından sürüklenerek götürülürken, binalardan pet şişeler atan vatandaşlar tepki gösterdi.