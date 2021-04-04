TEM Otoyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde 2 maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte makas atan magandalara yenileri eklendi.

Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Son olarak TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

İstanbul'da makas atan magandalar kamerada ViDEO

Ataşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI

Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.