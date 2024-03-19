İstanbul'da makas atan magandaya 27 bin 235 TL ceza Trafikte makas atarak ilerleyen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak toplam 27 bin 235 TL ceza uygulanırken, sürücünün makas attığı görüntüler kameralara anbean yansıdı.

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İHA

Magandalar trafikte tehlikeye saçmaya devam ediyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan

Bağcılar TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nün üzerinde dün bir şahıs aracıyla makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek ilerledi.

Kimliği tespit edildi

Yürekleri ağza getiren sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi.

Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan B.K. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

27 bin 235 TL ceza uygulandı

Şahsa "makas atmak" maddesinden 6 bin 439 TL, "araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek" maddesinden 690 TL "öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek" maddesinden 690 TL, "emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak" maddesinden 6 bin 439 TL, "sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak" maddesinden 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulandı.

Toplamda 27 bin 235 TL ceza uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)