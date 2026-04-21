Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kelepçeyi gizlemeye çalıştı

2020 yılında Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

ESKİ VALİ SONEL TUTUKLANDI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de yurttan ayrıldıktan sonra son olarak minibüse bindiği anlarla görüntülenmiş, ancak dolmuştan nerede indiği tespit edilememişti. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamıyordu.

KELEPÇEYİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Adliyeden çıkarılan Sonel, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Cezaevine götürülürken Sonel'in takılı olan kelepçeyi montla gizlemeye çalıştığı anlar ise dikkat çekti.

"İNSAN ÖLDÜRME YÖNÜNDEN DE TUTUKLANMALI"

Mahkeme sonrası adliye binası önünde soruları cevaplandıran Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel’in 4 ayrı suçtan tutuklandığını söyledi.

Daha henüz eklenmeyen maddeler olduğunu belirten Çimen şöyle söyledi:

“Maktül Gülistan Doku, öncesinde şiddete, cinsel saldırıya uğruyor, yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında bir koruma tedbiri vermiyor. Sonrasında da fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku’nun yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Burada artık müşterek faillik, yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel’in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net şekilde ortadadır. Biz insan öldürme yönünden de tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Faillerin bu dosyaya hazırlandıklarını gözlemlediklerini kaydeden Avukat Ali Çimen, “İfadelerine bakıldığında kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir” dedi.