İstanbul'da makas atarken yakalanan sürücü: İlk cezam, devletimiz var olsun Kadıköy'de Bağdat Caddesinde birbirleriyle yarışarak makas atan 3 sürücüyü polis ekipleri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Cezai işlemin uygulandığı sürücülerden biri “ 5 yıldır araç kullanıyorum ilk cezam, devletimiz var olsun” dedi.

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İHA

İstanbul Kadıköy’de Çetin Emeç bulvarı ve Bağdat Caddesi üzerinde hız yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulama yapıldı.

Yapılan denetimlerde Bağdat Caddesi üzerinde birbiriyle yarışarak makas atan 3 sürücüyü ekipler yakalayarak denetim noktasına getirdi.

Makas atmadıklarını söyleyip ekiplere dil döktüler

Sürücüler trafikte makas atmadıklarını iddia ederek ekiplere dil döktü.

Bunun üzerine ekipler makas anının görüntülerini sürücülere izleterek her birine 4 bin 64 TL olmak üzere toplamda 12 bin 192 TL cezai işlem uyguladı.

"İlk cezam, devletimiz var olsun"

İlk ceza makbuzunu imzaladığını belirten sürücülerden biri, imzadan sonra “İlk cezam, 5 yıldır araç kullanıyorum. Sağlık olsun devletimiz var olsun” dedi.